شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الخسارة من الأهلي.. ارتياح في المدرج الاتفاقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

سادت حالة من الرضا لدى جماهير نادي الاتفاق، رغم خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الأهلي 1-2 ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت الجماهير الاتفاقية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالروح العالية التي ظهر عليها الفريق في مباراة الأهلي، إذ استطاع لاعبو الاتفاق التفوق نسبيا خلال مجريات المباراة وتحديدا في الشوط الثاني.

من جهته، قال المدرب خالد العطوي إن فريقه قدم مستوى جيدا أمام الأهلي، محملا نفسه الأخطاء التي أدت إلى خسارة الفريق، مؤكدا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم خلال المباراة لكن الحظ لم يحالفهم، وسيتم التعويض في المباريات القادمة، واعدا بتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها رغم المستوى والأداء الكبير. كما أشاد العطوي بوقفة الجماهير الاتفاقية التي دعمت الفريق طوال المباراة وحضرت بكثافة من أجل الاتفاق.