شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر المبارزة ينهي المرحلة الأولى للآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أنهى المنتخب السعودي للمبارزة المرحلة الإعدادية الأولى من المعسكر الدولي الذي أقيم في المركز الأولمبي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك استعدادا لبطولة الجولة الآسيوية للمبارزة التي ستقام في الكويت منتصف شهر سبتمبر الجاري، والمعسكر الخارجي في أوكرانيا.

وشارك في المعسكر 24 لاعبا ولاعبة (12 بنين، و12 سيدات) في الأسلحة الثلاثة (الابيه، والفويل، والسيبر) بإشراف مدربين من الاتحاد الدولي للمبارزة، وحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان.

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وخضع المنتخب السعودي لتدريبات صباحية ومسائية بمعدل 7 ساعات يوميا، شملت تدريبات في التكتيك والتكنيك، وكان قد أقيم على هامش المعسكر عدد من المحاضرات، منها «التغذية في المبارزة» و«الإصابات الرياضية في المبارزة» وذلك لتوعية وتثقيف اللاعبين واللاعبات.

من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان اختيار معسكر القاهرة وفقا لخطة تنوع المدارس التدريبية، بعد أن أقيم المعسكر السابق في لندن، والمعسكر القادم في أوكرانيا.

وأوضح أن الاتحاد يركز على الفئات السنية لتحقيق أهداف بعيدة المدى، مشيدا بتصنيف اللاعب حسين الطويل في المركز الثاني آسيويا، وسط دعم من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية.