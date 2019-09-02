شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر اتحادي لـ«الخليج 365»: «الإرهاق» يجبر سييرا على إراحة النمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد لـ«الخليج 365» مصدر مطلع في نادي الاتحاد أن الإجازة التي منحت للاعبين من قبل الجهاز الفني بقيادة سييرا حتى يوم الخميس القادم، جاءت نظير الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في المرحلة الماضية، التي خاض خلالها الفريق الكروي الأول 6 مباريات على مستوى البطولات المحلية والعربية والآسيوية، مبينا أن سييرا يهدف لإراحة اللاعبين وتجنب الإرهاق، خصوصا أن الفريق سيخوض خلال شهر سبتمبر الجاري 5 مباريات على الصعيدين المحلي والقاري، ويتطلع الجهاز الفني لتجنيب اللاعبين الإرهاق، جراء تلك المباريات التي لن تعقبها أي راحة للفريق، مطالبا الجماهير الاتحادية بدعم اللاعبين من أجل تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات، وعدم الانسياق خلف الانتقادات التي لا تسهم في دعم استقرار العميد.

هذا وستكون عودة الفريق الاتحادي للمباريات بداية من مواجهة ضمك يوم الجمعة 13 سبتمبر الجاري في أبها، ضمن مباريات الجولة الـ3 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن ثم التوجه للرياض مباشرة لمواجهة الهلال يوم الثلاثاء 17 من الشهر ذاته، في إياب دور ربع النهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، على أن يعود العميد إلى جدة ليستضيف الهلال يوم السبت 21 من شهر سبتمبر بجدة في الجولة الـ4 من الدوري، ومن ثم خوض اللقاء المؤجل أمام التعاون يوم الثلاثاء 24 من الشهر نفسه بجدة في الجولة الثانية من الدوري، وسيتوجه للرياض لمواجهة الشباب يوم الجمعة 27 من شهر سبتمبر الجاري.