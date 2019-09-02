شكرا لقرائتكم خبر عن الحائلي: أتحمل المسؤولية الكاملة عن الكيان الاتحادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) وضع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي حدا للاجتهادات والانتقادات التي طالت الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا، وبعض اللاعبين المحترفين المنضمين حديثا للفريق الاتحادي في الفترة الماضية، حينما أكد الحائلي تحمله كافة المسؤولية الكاملة عن الكيان الاتحادي، مبديا ثقته في جميع اللاعبين الموجودين مع الفريق، وكذلك في الجهازين الفني والإداري، مبينا أنهم سيعملون على تهيئة كافة الأجواء والإمكانات اللازمة أمامهم لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها في النادي. وأبدى الحائلي سعادته وفخره بامتلاك ناديه عقود 7 لاعبين يمثلون المنتخب السعودي الأول، مقدما شكره للاعبين على الظهور بمستويات مميزة قادتهم للوجود ضمن خريطة الأخضر، متمنيا لهم التوفيق ولبقية زملائهم في تحقيق آمال وتطلعات الجماهير

وضع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي حدا للاجتهادات والانتقادات التي طالت الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا، وبعض اللاعبين المحترفين المنضمين حديثا للفريق الاتحادي في الفترة الماضية، حينما أكد الحائلي تحمله كافة المسؤولية الكاملة عن الكيان الاتحادي، مبديا ثقته في جميع اللاعبين الموجودين مع الفريق، وكذلك في الجهازين الفني والإداري، مبينا أنهم سيعملون على تهيئة كافة الأجواء والإمكانات اللازمة أمامهم لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها في النادي. وأبدى الحائلي سعادته وفخره بامتلاك ناديه عقود 7 لاعبين يمثلون المنتخب السعودي الأول، مقدما شكره للاعبين على الظهور بمستويات مميزة قادتهم للوجود ضمن خريطة الأخضر، متمنيا لهم التوفيق ولبقية زملائهم في تحقيق آمال وتطلعات الجماهير السعودية

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