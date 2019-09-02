خماسية زرقاء.. عزف فني روماني

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تفننت كتيبة رازفان لوشيسكو خلال مواجهة فريق الرائد ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري كأس الأمير تفننت كتيبة رازفان لوشيسكو خلال مواجهة فريق الرائد ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (السبت)، متوجة مجهودها بخماسية أحبطت المفاجأة التي كان يحضرها مدرب الرائد البلجيكي هايسي. وشهدت المواجهة تغيرا في أداء وتكتيك المدير الفني رازفان الذي استجاب للانتقادات التي طالته سواء من إعلام بلاده أو من محبي وأنصار «القوة الزرقاء»، إذ قدم نجوم الزعيم مستوى مميزا من جميع النواحي فنياً وتكتيكياً ولياقياً، أبهر الحاضرين في المدرجات، وحتى الذين تابعوا اللقاء أمام الشاشة الفضية بمختلف ميولهم.



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