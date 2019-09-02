شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الرومانية تتراجع: «آسفين يا كوتش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أجبر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو الصحف المحلية في بلاده على تقديم الاعتذار له بعد سلسلة من الانتقادات التي طالته بدءا من مواجهة فريق أبها ضمن افتتاحية دوري كأس الأمير أجبر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو الصحف المحلية في بلاده على تقديم الاعتذار له بعد سلسلة من الانتقادات التي طالته بدءا من مواجهة فريق أبها ضمن افتتاحية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم مواجهة الاتحاد ضمن ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية، حتى توقفت تلك الانتقادات عند محطة مواجهة الرائد (السبت)، ضمن الجولة الثانية التي انتهت نتيجتها بخماسية نظيفة لمصلحة «الزعيم»، وسط أداء فني كبير ومستوى راقٍ من قبل لاعبي «الأزرق». وقالت صحيفتا «telekomsport - realitateasportiva» الرومانيتان في عددهما أمس (الأحد): «عندما كان أداء الهلال غير مرضٍ للجميع ولجماهيره انتقدنا عمل المدرب وأكدنا في أخبار سابقة قمنا بنشرها أن رازفان لم يقدم أي عمل فني يذكر بتاتاً، وتلك الحقيقة التي تفوه بها الجميع هناك في السعودية، وليس في رومانيا فقط، لكن خلال مواجهة الرائد شاهدنا فريقاً مختلفاً للغاية من جميع النواحي، أكد ذلك أن الأهداف الـ5 جميعها من جمل فنية تكتيكية وبمهارة لاعبي الفريق الأزرق الذين ساعدوا المدرب أيضا في ذلك التوهج الجميل والممتع، ونتمنى من «ابن جلدتنا» مواصلة ذلك العطاء الفني الرائع والاستمرار حتى يواصل الهلال صدارته للدوري، وقد يكون قريباً من التأهل لدور الـ4 في البطولة القارية «آسيا».



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