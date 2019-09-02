شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري: هدفنا حصد بطولات الموسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد النجم الهلالي هتان باهبري أن فريقه نجح في تحقيق العلامة الكاملة من خلال مباراتي أبها والرائد في دوري كأس الأمير أكد النجم الهلالي هتان باهبري أن فريقه نجح في تحقيق العلامة الكاملة من خلال مباراتي أبها والرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبينا أن طموحه وزملائه اللاعبين في الفريق الهلالي المنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الحالي، وإسعاد جميع محبي الزعيم. وأوضح باهبري أن تألقه وظهوره بمستوى فني جيد يعود لثقة المدرب رازفان، والتوجيه من قبل الجهاز الإداري له، والدعم المعنوي من قبل زملائه اللاعبين، ودعاء والديه وزوجته له، متمنيا أن يواصل تقديم المستويات الفنية الرائعة مع الفريق الهلالي في الموسم الحالي. وشكر باهبري جماهير الزعيم التي تقف خلف الفريق في كل زمان ومكان «لن نخيب ظنها بتحقيق الانتصارات وحصد البطولات». يذكر أن اللاعب هتان باهبري يحتفظ حتى الآن بالرقم القياسي للهدف الذي سجله في مرمى العين الإماراتي (الثانية 14) ضمن مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، كأسرع هدف في النسخة الحالية، وثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة الآسيوية.



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