شكرا لقرائتكم الجنايني ينفي استبعاد "التوأم" من تدريب "الفراعنة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 18:42

نفى رئيس اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإدارة شؤون الاتحاد المصري عمرو الجنايني استبعاد التوأم حسام وإبراهيم حسن من قيادة الجهاز الفني الجديد لتدريب منتخب "الفراعنة"، مؤكدا أنهما من الأسماء المطروحة بقوة بجانب حسن شحاتة وأحمد حسام "ميدو" وحسام البدري وإيهاب جلال، مشيرا إلى أن إعلان اسم المدرب الجديد خلفا للمكسيكي المقال غافير أغيري خلال أسبوع على الأكثر، لافتا إلى أنه عضو في لجنة تضم خمسة من الخبراء.



وكشف عن عودة الجماهير إلى الملاعب في بداية الموسم الجديد، وسيكون حضورها تدريجي يبدأ بخمسة آلاف مشجع في المباراة ثم يتضاعف وفقا لالتزام وانضباط الجماهير، مشددا على انتظام مسابقة الدوري المحلي من دون العديد من التوقفات ، فضلا عن تطبيق تقنية حكم الفيديو " فار" خلال الدور الثاني من مسابقة الدوري.

فيما أعلن الأهلي التعاقد رسميا مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر خلفا للأوروغوياني مارتن لاسارتي المقال بعد خروج بطل الدوري من كأس مصر بالهزيمة أمام بيراميدز في ربع النهائي.

على صعيد آخر، توجت مصر بصدارة دورة الألعاب الأفريقية في المغرب بالحصول على 273 ميدالية متنوعة منها 102 ميدالية ذهبية و98 فضية و73 برونزية ضعف ما حصلت عليه الوصيف نيجيريا، وجاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة والمستضيف المغرب في المرتبة الرابعة.