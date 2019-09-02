شكرا لقرائتكم شاهد.. الظهور الأول لعمرو زكى بعد التعرض لحادث فى الساحل الشمالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلق الحضرى على صوره مع عمرو زكى قائلاً: "خضيتنا عليك يا بلدوزر ، الحمد لله على سلامتك ، ربنا يتم شفاك على خير يا رب".
وتعرض عمرو زكى، مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، لحادث مروع على طريق الساحل الشمالى ما أدى لتحطم سيارته بالكامل وتم نقل اللاعب للمستشفى.
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