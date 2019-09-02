شكرا لقرائتكم شاهد.. الظهور الأول لعمرو زكى بعد التعرض لحادث فى الساحل الشمالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورًا لعمرو زكى لاعب الزمالك والمنتخب السابق، من داخل المستشفى التى يرقد بها بعد تعرضه لحادث سير.

وعلق الحضرى على صوره مع عمرو زكى قائلاً: "خضيتنا عليك يا بلدوزر ، الحمد لله على سلامتك ، ربنا يتم شفاك على خير يا رب".

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وتعرض عمرو زكى، مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، لحادث مروع على طريق الساحل الشمالى ما أدى لتحطم سيارته بالكامل وتم نقل اللاعب للمستشفى.