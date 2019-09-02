شكرا لقرائتكم عفروتو: كنت قريبا من العودة للأهلي مع جاريدو.. وأبويا شتم إبراهيم سعيد بسببي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى محمود عفروتو نجم الأهلي والشرقية السابق كواليس انتقاله إلى صفوف الشرقية، قائلا، وافقت على الانتقال إلى الشرقية بناءا على رغبة طارق يحيى المديرالفني لأبناء عرابي آنذاك.

قال عفروتو في تصريحات لقناة تايم سبورت، كان لدينا طموح على تحقيق نتائج قوية مع الشرقية ولكن الظروف التي كانت موجودة بالنادي لم تساعدنا على تحقيق تلك الطموحات معه، وبعدها انتقلت إلى دمنهور.

تطرق عفروتو عن ذكرياته مع سعد سمير مشيرا إلى أن سعد سمير أقنعه بوجود عرض من أحد الأندية الخارجية وطالبه بضرورة السير في الإجراءات للانضمام إلى هذا النادي، وعندما استفسر منه عن حقيقة العرض كان رده "وهي الحاجات دي فيها هزار يا عفروتو، معلقا على الواقعة، "كان ناقص أروح السفارة وممكن هناك يحبسوني".

كشف كواليس مواجهة الأهلي خلال وجوده في صفوف دمنهور، قائلا، لعبنا مع الأهلي على استاد القاهرة وكانت المنتيجة تشير إلى التعادل 2/2 قبل نهاي المباراة بـ4 دقائق قبل أن يحرز متعب هدف الفوز وتنتهي المباراة بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 4 / 2.

كشف أنه كان قريبا من العودة إلى الأهلي في فترة وجود الإسباني خوان جاريدو على رأس القيادة الفنية للأهلي بعدما كان معجب بهوكان قريبا للغاية من العودة للأهلي لولا رحيل المدرب الإسباني،وهو ما يؤكد أنه وافق سوء توفيق غير عادي خلال مسيرته الكروية.

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وعن شعوره بعد تسجيل هدف في مرمى الأهلي، أكد أنه رغم فرحته بإحراز هدف لفريقه وفي شباك فريق كبير بحجم الأهلي إلا أنه دخل في حالة حزن للتسجيل في مرمى الفريق الذي ينتمي فيه ودخل في نوبة بكاء، قائلا: صعبت عليا نفسي ولقيت بنفسي بعيط ".

أوضح أنه كان يحاول تقليد إبراهيم سعيد الذي كان يعجب به خلال وجوده بالأهلي لدرجة أن والده هاجم إبراهيم سعيد عندما التقي وقال له "منك لله بوظت الولد"، مشيرا إلى أنه حكى الواقعة لسعيد بعد قدومه إلى صفوف دمنهور.