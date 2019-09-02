شكرا لقرائتكم فاطمة سامورا تجتمع مع عمرو الجنايني بمقر كاف صباح الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستقبل فاطمة سامورا السكرتير العام للاتحاد الدولي للعبة، عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بمقر كاف بالقاهرة صباح الأحد. ووصلت فاطمة سامورا إلي القاهرة قبل أيام لمواصلة عملها كمشرف عام علي الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالإضافة إلي لقاء الجنايني الرئيس الحالي لاتحاد الكرة واللجنة المعتمدة من فيفا. Advertisements ووفقا لمصدر مطلع داخل الجبلاية فإن استدعاء الجنايني الاجتماع لفاطمة سامورا بصفتها الدولية في الفيفا وليس بعمل الاتحاد الافريقي الذي انتظرت بسببه لمدة ٦ اشهر. ومن المقرر أن تقف سامورا علي اخر مستجدات العمل داخل اتحاد الكرة خلال الفترة التي تولاها المجلس الحالي برئاسة عمرو الجنايني.

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