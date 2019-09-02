شكرا لقرائتكم سيد معوض: أتمنى التواجد في الجهاز الفني للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث سيد معوض نجم الأهلي السابق عن ارتباط اسمه بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.
وقال معوض في تصريحات تلفزيونية "لم يتم ترشيحي لمنتخب مصر ولم يتحدث معي أحد في هذا المنصب".
تابع "اتمنى التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتأكيد، شرف كبير لي ولأي شخص التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر".
وأستكمل "كان شرف ليا بعد اللعب في الأهلي الانضمام للجهاز الفني، وبعد لعبي لمنتخب مصر فشرف لي أن أتواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد أن خدمته كلاعب"
كانت هذه تفاصيل خبر سيد معوض: أتمنى التواجد في الجهاز الفني للمنتخب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.