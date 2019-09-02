شكرا لقرائتكم شوقى غريب يقرر نقل ودية الفراعنة الثانية أمام السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب نقل ودية الفراعنة الثانية أمام السعودية المقرر لها 10 سبتمبر إلى استاد بتروسبورت بدلاً من استاد السلام الذى يشهد بعض أعمال الصيانة على أن يقام الوديتين فى الثامنة مساءاً.

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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمب السعودي الدوليتين يومي 7 و 10 سبتمبر هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش ، وتم إستبعاد العراقي و عبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة.

تقام ودية منتخب مصر الأوليمبي الأولي أمام السعودية يوم 7 سبتمبر باستاد السويس و الودية الثانية باستاد بتروسبورت.