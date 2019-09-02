شكرا لقرائتكم سيد معوض: دفعت من "جيبي" 250 ألف دولار لكي أنضم للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لم يسعى لمنصبه داخل الفريق اثناء فترة تولي حسام البدري.
وقال معوض فى تصريحات تلفزيونية : "لم أسعى لمنصبي في الأهلي اثناء فترة حسام البدري، شرف لأي شخص أن يرتبط إسمه بالنادي، لكن لا أظن أن إسمي تم طرحه في الجهازالفني الجديد".
وأكمل : "سعيد لكي أكون لاعبا بالأهلي، وضحيت بأشياء كثيرة من أجل ذلك، وكان شرفا لي التواجد في الفريق".
وأتم: "ضحيت بتركيا من الناحية المادية والإحتراف من أجل العودة للأهلى مرة أخرى، ودفعت من جيبي 250 ألف دولار لكي أنضم للفريق فكان هنا أزمة حينها وقلت سأدفع ويتخصم من عقدي".
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