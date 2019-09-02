شكرا لقرائتكم معوض : عدم التطبيل ضرنى وعمرى ما قلت كلمة "غلط" على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سيد معوض نجم الأهلي السابق عن عمله في قناة بيراميدز وهل أثرت على فرص وجوده في الجهاز الفني للأهلى مرة أخرى.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية :"لو نقطة عملى في قناة بيراميدز اتحطت في البال اثناء القرار هيكون السبب هو السوشيال ميديا فقط هاتلي كلمة غلط قولتها وانا في قناة بيراميدز ضد الأهلي، مش هتلاقي نهائي".

أضاف "انا كلمت علاء عبد الصادق وقولتله انا معروض عليا قناة بيراميدز، وطلبت منه لو في عرض من الأهلي في أي منصب حتى لو بدون مقابل فأنا مستعد والأولوية ستكون للنادي الأهلي عن أي عرض آخر".

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تابع "علاء عبد الصادق قالي استنى بليل وهكلمك، متقابلناش بعدها غير بـ 6 أشهر، عمري ما طبلت لحد ولا بعرف".

واختتم معوض :"عدم التطبيل أثر عليا في مسيرتي وضرني، لكني مش زعلان من ده".