شكرا لقرائتكم سيد معوض : فايلر تعرض للضعوط قبل قدومه للأهلى.. وهذه رسالتى لـ"لاسارتى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تمنى سيد معوض نجم النادي الأهلي الأسبق، أن يفوز الأحمر ببطولة أفريقيا تحت القيادة الفنية للسويسري رينيه فايلر .
وقال معوض في تصريحات تلفزيونية: " مدرب الأهلي الجديد تعرض للضغوطات من قبل توليه المسئولية الفنية بشكل رسمي وهكذا يتميز المدرب، بالتعامل مع الضغوطات، وفايلر واجه ذلك مبكرا".
وتابع : اتمنى ان ينجح فايلر في قيادة الاهلي إفريقيا واعادة اللقب الغائب، هذا هو الاهم.
واستكمل : ماحدث مع لاسارتي كان غير صحيح، المدرب وصل له ان الدوري انجاز لنا، وهذا الامر غير مقبول والدوري ليس هدفنا كما قال، فالفوز بلقب دوري ابطال أفريقيا هو الأهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سيد معوض : فايلر تعرض للضعوط قبل قدومه للأهلى.. وهذه رسالتى لـ"لاسارتى"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.