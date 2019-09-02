شكرا لقرائتكم سيد معوض : فايلر تعرض للضعوط قبل قدومه للأهلى.. وهذه رسالتى لـ"لاسارتى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى سيد معوض نجم النادي الأهلي الأسبق، أن يفوز الأحمر ببطولة أفريقيا تحت القيادة الفنية للسويسري رينيه فايلر .

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية: " مدرب الأهلي الجديد تعرض للضغوطات من قبل توليه المسئولية الفنية بشكل رسمي وهكذا يتميز المدرب، بالتعامل مع الضغوطات، وفايلر واجه ذلك مبكرا".

وتابع : اتمنى ان ينجح فايلر في قيادة الاهلي إفريقيا واعادة اللقب الغائب، هذا هو الاهم.

واستكمل : ماحدث مع لاسارتي كان غير صحيح، المدرب وصل له ان الدوري انجاز لنا، وهذا الامر غير مقبول والدوري ليس هدفنا كما قال، فالفوز بلقب دوري ابطال أفريقيا هو الأهم".

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