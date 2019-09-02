شكرا لقرائتكم حمدى النقاز : فرحان بوجودى فى الزمالك وأعد الجمهور بالبطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر حمدى النقاز ظهير أيمن نادى الزمالك عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية.

أضاف النقاز فى تصريحات تلفزيونية :" الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندرى ونحمد الله على الصعود للمباراة النهائية".

تابع النقاز :" كل التوفيق لنادى الزمالك فى الفترة المقبلة وأعد الجماهير بالتألق والحصول على البطولات والألقاب فى الفترة المقبلة وسعيد بالتواجد فى نادى الزمالك".