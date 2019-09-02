ميتشو يرفض الراحة في الزمالك استعدادا لنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبيه راحة سلبية عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف والتأهل لنهائي كأس مصر.

وقرر الصربي ميتشو عودة الفريق للتدريبات صباح اليوم الاثنين، استعدادًا لنهائي الكأس الذي لم يتحدد طرفها الثاني بعد، حيث يلتقي اليوم بتروجيت مع بيراميدز.

ونجح الزمالك في تخطي عقبة الاتحاد السكندري بهدف نظيف في حملته الناجحة نحو الاحتفاظ بلقب بطولة كأس مصر لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.​