النشرة الرياضية..الزمالك إلى نهائي كأس مصر.. والمقاصة يضم أيمن حفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم النشرة الرياضيةاليومية لأبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية ليوم الأحد 1 سبتمبر.

الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بالاتحاد السكندري

تأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر، مساء اليوم الأحد، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات دور نصف النهائي للمسابقة.

يوسف يودع الأهلي في المران الأخير.. وغياب الدوليين

أدى النادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

رسميًا.. المصري يضم صفقتين من الزمالك

أعلن النادي المصري البورسعيدي تعاقده رسميًا مع الظهير بهاء مجدي القادم من صفوف الزمالك ليكون لاعبًا في الفريق الساحلي بداية من الموسم الجديد.

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التسلق على الجدران.. تدخل للمرة الأولى منافسات أولمبياد طوكيو 2020

يتجهز المتسلقون للمشاركةِ في مسابقة التسلق السريع على الجدران والتي تدخل لأول مرة في الألعاب الأولمبية عام 2020 في طوكيو.

فيفا يُقر بصحة الزمالك بشأن أزمة مستحقات أشيمبونج

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بموقف نادي الزمالك بشأن القضية المرفوعة من الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق ضد النادي.

اتحاد الكرة يعلن يحكم مباراة بيراميدز وبتروجيت

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر.

رسميا.. المقاصة يضم أيمن حفني من الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام تعاقده مع أيمن حفني، لاعب وسط الزمالك، لمدة 3 مواسم مقبلة حتى عام 2022، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء.