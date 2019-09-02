محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق بنفكيا فوزا كاسحا على نظيره سبورتينج براجا بنتيجة 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.
وشارك أحمد حسن "كوكا" تواجد في المباراة كأساسي مع فريق براجا، وتسبب في الهدف الأول لبنفيكا بعد خطأ تم احتسابه كركلة جزاء ضد فريقه.
وجاءت أهداف بنفيكا عن طريق لويس ميجيل ألفونسو (هدفين) الأول في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق ألفونسو فيما جاء الهدفين الثالث والرابع عن طريق النيران الصديقة حيث سجلهما برونو فيانا وريكاردو إيسخايو لاعبا سبورتينج براجا بالخطأ في مرماهم في الدقيقتين 51 و73.
ولم يكمل كوكا المباراة، ، حيث خرج بين شوطي اللقاء، في أولى تبديلات الجهاز الفني لسبورتنج براجا.
وبتلك النتيجة رفع بنفيكا رصيده إلى9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام بورتو، بينما تجمد رصيد سبورتينج براجا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر كوكا يشارك في خسارة براجا أمام بنفيكا في الدوري البرتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.