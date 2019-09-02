طلعت يوسف: 3 أسباب للخسارة أمام الزمالك بنصف نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أن فريقه خاض مباراة الزمالك في نصف نهائي الكأس، بظروف غير طبيعية، وغير مريحة.

وخسر الاتحاد أمام الزمالك بهدف نظيف، سُجل في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بالمباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة، إنه افتقد 4 لاعبين، وهم جدو، أيمن الغباشي، وأحمد رفعت، ورزاق سيسيه، بالإضافة لخوض الثلاثي إيمانويل بناهيني، وهشام محمد، وأوكوي أول مباراة لهم مع الاتحاد منذ الانضمام للفريق.

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ولم يُبد مدرب الاتحاد ارتياحه لبند عدم مشاركة اللاعبين المعارين أمام أنديتهم: "أعتقد أن تلك القاعدة لا تسري في العالم".

وحُرم الاتحاد من لاعبيه رزاق سيسيه وأحمد رفعت المعارين من الزمالك لزعيم الثغر.

كما أبدى احترامه لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه يمتلك الكثير من مفاتيح اللعب الذين يملكون قدرات كبيرة.

واختتم بأن الاتحاد أدى الشق الدفاعي في مباراة الزمالك بصورة جيدة، ولكن الشق الهجومي تأثر، موضحا أن التفكير في اللجوء لركلات الجزاء لم يكن في حساباته قبل بداية المبارة.