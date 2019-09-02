مشادة بين فرجاني ونور عقب مباراة الزمالك والاتحاد.. وشيكا يتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نشب مشادة كلامية بين نور السيد لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، بعد نهاية مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

وتدخل شيكابالا صانع ألعاب الزمالك لاحتواء الموقف بين اللاعبين واصطحب ساسي لخارج الملعب.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف دون رد وتأهل للدور النهائي لبطولة كأس مصر.

وامتدت المباراة لوقت إضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدفا في الوقت الإضافي.