فيدرر يبلغ دور الثمانية في أميركا المفتوحة

سحق روجر فيدرر منافسه ديفيد جوفين بنتيجة 6-2 و6-2 و6-صفر اليوم الأحد ليبلغ دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس ويحافظ على آماله في تمديد سجله القياسي بحصد اللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى.
وسدد اللاعب السويسري المصنف الثالث في البطولة 35 ضربة ناجحة بالإضافة إلى عشر ضربات إرسال ساحقة ليتفوق على اللاعب البلجيكي في 80 دقيقة في يوم مشمس باستاد آرثر آش.
وكان فيدرر البالغ عمره 38 عاما في أفضل حال في الأوقات المهمة واستفاد من تسع من عشر فرص لكسر الإرسال ليصعد لمواجهة جريجور ديميتروف أو أليكس دي ميناور.
وجاءت اللحظة المثيرة الوحيدة في المباراة عندما كسر جوفين، المصنف 15 في البطولة، إرسال فيدرر ليتقدم 2-1 في المجموعة الأولى لكن اللاعب السويسري رد كسر الإرسال في الشوط التالي وحسم الأمور سريعا.
وقال فيدرر في مقابلة بجانب الملعب “أنا سعيد للغاية بالأداء الذي قدمته والأجواء”.
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