النقاز يقرر الرحيل عن الزمالك: “لا أمتلك أموال لصرفها على أسرتي”

إتخذ التونسى حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرارًا بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، والعودة إلى مسقط رأسه بتونس، نظرًا للأزمة المالية التى يتعرض لها فى الوقت الحالى.

وقال النقاز في تصريحات صحفية: “أواجه أزمة كبيرة جدًا هنا، فأنا لا أمتلك أموال كافية لكى أعيش أنا وأسرتى بشكل مستقر، وجميع ممتلكاتى فى تونس، لذلك قررت الرحيل والعودة إلى بلادى”.

وأضاف حمدي النقاز في تصريحاته : “لم أحصل على مقدم تعاقدى مع الزمالك حتى الأن، وهذا أقل حقوقى خاصة وإننى فى نادى كبير بحجم القلعة البيضاء، ومازلت أواجه أزمة بسبب إلتحاق ابنتى بأحد المدارس”.

وحقق نادي الزمالك، فوزًا صعبًا على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.