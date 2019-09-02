انتر ميلان.. أزمة متصاعدة بين إيكاردي وكونتي

أكد المدرب أنطونيو كونتي السبت أن ناديه إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم تعامل بالشكل الصحيح مع المبعَد ماورو إيكاردي، غداة كشف تقارير صحافية إيطالية أن المهاجم الأرجنتيني لجأ إلى إجراءات قانونية ضد ناديه، مطالبا عبر محاميه بالعودة بشكل كامل وفوري إلى التمارين وتعويض قدره 1,5 مليون يورو.

وبات المهاجم البالغ 26 عاما خارج حسابات المدرب الجديد كونتي، علما بأنه واجه مشاكل في الموسم الماضي مع النادي ومدربه السابق لوتشانو سباليتي، شملت سحب شارة القيادة منه وغيابه عن المباريات لأسابيع.

وفي تصريحات عشية حلول إنتر ضيفا على كالياري في المرحلة الثانية من الدوري، قال كونتي “إيكاردي؟ كل شيء تم معه بطريقة صحيحة”.

أضاف “لا يوجد اضطراب في غرف تبديل الملابس، نحن نتطرق إلى هذه المسألة منذ ثمانية أشهر ولا أريد أن أتحدث عنها”، متابعا “علينا أن نركز على هذا الموسم، لكن عوضا عن ذلك أرى أن آخرين يبقون محور الأمور، بدلا من أولئك الذين يلعبون”.

وهذا الموسم، يخوض إيكاردي الحصص التدريبية لكن من دون المشاركة في التمارين الكاملة لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب التكتيكية وخطط المباريات.

وبحسب ما أفادت شبكة “سكاي إيطاليا” وصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” ليل الجمعة، بعث محامو إيكاردي برسالة الى إدارة إنتر تتضمن مطالبه.

ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية عن مصدر في النادي تأكيده تلقي الرسالة.

وعلى رغم الخلافات بين الطرفين، أكدت واندا نارا، زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، في تصريحات سابقة، أن المهاجم الدولي يرغب في البقاء مع النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ العام 2013 حين انضم إلى صفوفه قادما من سمبدوريا الإيطالي.

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وتشارَك إيكاردي صدارة ترتيب هدافي “سيري أ” لموسم 2017-2018 مع تشيرو إيموبيلي بـ 29 هدفا، لكنه اكتفى بـ11 في الموسم الماضي بعدما أمضى 53 يوما خارج التشكيلة بسبب الخلاف مع النادي، والذي شمل سحب شارة القيادة لصالح حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وبحسب التقارير الصحافية، كانت وكيلة إيكارديضمن أسباب الخلاف مع إدارة إنتر، إضافة الى الحديث عن تباينات في مفاوضات تمديد عقده.

وهذا الصيف، ورد اسم إيكاردي كأحد الأهداف المحتملة في فترة الانتقالات لعدد من الأندية الكبرى في إيطاليا، لاسيما يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، ونابولي، وميلان وروما، إضافة الى أندية خارج البلاد مثل موناكو الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن إيكاردي لا يزال لاعبا في صفوف الفريق اللومباردي، علما بأن فترة الانتقالات الصيفية الأوروبية تغلق أبوابها في الثاني من أيلول/سبتمبر.

وتعاقد إنتر هذا الصيف مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو آتيا من مانشستر يونايتد الإنكليزي، ومنحه الرقم 9 الذي كان عائدا الى إيكاردي. كما يتوقع أن تشهد مباراة كالياري الأحد مشاركة التشيلي أليكسيس سانشيز الذي أعاره “الشياطين الحمر” الى إنتر هذا الأسبوع.

ورأى كونتي، المدرب السابق ليوفنتوس الإيطالي وتشلسي الإنكليزي، أن سانشيز عازم على إثبات جدارته في “سيري أ” بعد تجربة صعبة في الدوري الممتاز مع أرسنال ومانشستر يونايتد.

واعتبر كونتي أن الدولي التشيلي “مهاجم جيد جدا، على صعيد إنهاء الهجمات والتمريرات الحاسمة التي يوفرها (…) هو لاعب مهم، وأنا واثق من أنه سيندمج بشكل جيد مع الفريق وأرقامه تتحدث عن نفسها”.

وتابع “هو متحمس جدا ويريد أن يقدم أداء جيدا هنا”.