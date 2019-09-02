تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبي الزمالك عقب التأهل إلى نهائي كأس مصر

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين عقب مواجهة الاتحاد السكندري التي اقيمت منذ قليل في قبل نهائي كأس مصر وحقق الابيض الفوز بها بهدف وتأهل للمباراة النهائية.
وهنأ “ميتشو” اللاعبين على المكسب والتأهل للنهائي مطالبا ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة خاصة وانه لا يتبقى سوى خطوة واحدة على تحقيق اللقب الغالي الذي يعد الثاني داخل خزينة النادي هذا الموسم بعد الكونفدرالية.
وتحدث المدير الفني الصربي عن ايجابيات وسلبيات المباراة من اجل تفاديها خلال المباريات المقبلة، وبعدها خرج اللاعبين الى الحافلة من اجل العودة للقاهرة.
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