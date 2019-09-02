بالفيديو.. مصطفى محمد يقود الزمالك للصعود إلى نهائي كأس مصر بهدف قاتل أمام الاتحاد

حقق نادي الزمالك، فوزًا صعبًا على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة ليحاول نادي الزمالك الاستنجاد بدكة البدلاء، عبر نزول شيكابالا ومصطفى محمد، إلا أنهما لم يتمكنا من هز شباك المتألق عماد السيد، لتنتهي المباراة سلبيًا، ويتجهان للأشواط الإضافية. وفي الدقيقة 100، تمكن مصطفى محمد من انتزاع الريادة لنادي الزمالك، بعدما استغل سوء تمركز دفاع الاتحاد السكندري في كرة ثابتة، ويسجل هدف الصعود إلى نهائي كأس مصر.