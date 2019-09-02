نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورًا لعمرو زكي، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، على حسابه الرسمي عبر "انستجرام"، داخل المستشفى التي يتعالج فيها بعد تعرضه لحادث سير.
وعلق الحضري، على صوره مع عمرو زكي؛ قائلًا: "خضيتنا
يشار إلى أن عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، تعرض لحادث مروع على طريقالساحل الشمالي ما أدى لتحطم سيارته بالكامل وتم نقل اللاعب للمستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الصور الأولى لـ"عمرو زكي" مع الحضري بعد تعافيه من إصابة حادث السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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