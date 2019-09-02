شاهد.. الصور الأولى لـ"عمرو زكي" مع الحضري بعد تعافيه من إصابة حادث السير

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورًا لعمرو زكي، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، على حسابه الرسمي عبر "انستجرام"، داخل المستشفى التي يتعالج فيها بعد تعرضه لحادث سير.

وعلق الحضري، على صوره مع عمرو زكي؛ قائلًا: "خضيتنا

Advertisements

عليك يا بلدوزر ، الحمدلله على سلامتك، ربنا يتم شفاك على خير يا رب".

يشار إلى أن عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، تعرض لحادث مروع على طريق

الساحل الشمالي ما أدى لتحطم سيارته بالكامل وتم نقل اللاعب للمستشفى.