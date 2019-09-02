أبطال مصر لرفع الأثقال في اذربيجان استعدادًا لكأس العالم

أكد محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، أن فور الانتهاء من دورة الالعاب الافريقية التي أقيمت بالمغرب توجه لاعبي المنتخب الوطني الي دولة اذربيجان لاقامة معسكر مغلق هناك استعدادآ لبطولة العالم بتايلاند التي ستقام في الفترة من ١٨ حتي ٢٧ سبتمبر الجاري في مدينة باتايا.
وأعلن محجوب ان اللاعبين الذين سافروا الي اذربيجان هم محمد إيهاب،ساره سمير، محمد سليم،حليمه عبد العظيم.
اما باقي اعضاء المنتخب سيتدربون في المركز الاولمبي بالمعادي وسيلحقون بالبعثة في تايلاند ويجدر الاشاره ان تايلاند، التي ستستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال اعلنت في وقت لاحق من العام الجاري، انسحابها من منافسات رفع الأثقال الدولية، بما في ذلك التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلكإثر سلسلة من الانتهاكات لقوانين مكافحة المنشطات.
ورغم قرار الانسحاب الذي اتخذته بشكل تطوعي، أعلنت تايلاند الإيفاء بالتزاماتها في استضافة بطولة العالم التي تقام في مدينة باتايا بين 18 و27 من سبتمبر 2019. وذكر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ، أن تايلاند "ستفي بالتزامها وستنظم بطولة العالم 2019 رغم أن البطولة لن تشهد مشاركة أي رياضي تايلاندي".
وأعلن الاتحاد التايلاندي لرفع الأثقال، رسميا، انسحابه من المشاركة بعد الكشف عن 8 حالات تعاطي منشطات خلال بطولة العالم السابقة التي أقيمت في العام الماضي.
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