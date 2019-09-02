الليلة.. فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز the best

يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، عن القوائم النهائية بأسماء الثلاثة مرشحين للجوائز الثمانية المقرر تقديمها في حفل "The Best". من المقرر أن يقام علي ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالي حفل توزيع النسخة الرابعة لجوائز الأفضل يوم 23 سبتمبر الحالي. ميلانو الإيطالي حفل توزيع النسخة الرابعة لجوائز الأفضل يوم 23 سبتمبر الحالي. وينقل فيفا الحفل من خلال البث المباشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "http://FIFA.com"، وصفحة الجائزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". الدولي "http://FIFA.com"، وصفحة الجائزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ويكشف فيفا اليوم عن القوائم النهائية للمرشحين لكل من: - أفضل لاعب. - أفضل لاعبة. Advertisements - أفضل مدرب. - أفضل مدرب كرة نسائية. - أفضل حارس مرمى. - أفضل حارسة مرمى. - جائزة بوشكاش لأفضل هدف. - جائزة المشجع المثالي.

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