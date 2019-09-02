طلعت يوسف : الاتحاد السكندري تأثر بعدم مشاركة رزاق سيسه

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أنهم تأثروا بعدم مشاركة بعض اللاعبين في مواجهة اليوم بشكل إضطراري وعلى رأسهم الإيفواري رزاق سيسيه بسبب البند الموجود في الإعارة بعدم مشاركتهم ضد الزمالك.
وتابع في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "البند غيرمرغوب فيه من الأساس ومش موجود في العالم غير مصر بس".
وأكمل "كنا مجبورين على الموافقة بسبب الحاجة إلى وجود اللاعبين معنا لموسم إضافي".
وواصل "بعض الظروف لعبت ضد الاتحاد السكندري ولعبنا من أجل الفوز فيمواجهة اليوم ورحلة الكويت ومواجهة العربي الكويتي الأخيرة كان لها تأثير على اللاعبين من ناحية الإرهاق".
وأشار إلى أنه يتوسم خيرًا في فريقه مع اكتمال اللياقة البدنية وصفوف الفريق بكل العناصر الغائبة والظهور بشكل جيد". وحول ترشيحه لتولي تدريب المنتخب الوطني "لا أفكر في هذا الأمر نهائيًا وتركيزي مع الاتحاد السكندري وكلنا وراء المدرب الذي سيتولى المهمة".
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