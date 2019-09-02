قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة الصربي ميتشو خوض مران غدا الاثنين في العاشرة صباحا علي ملعب النادي ، بعد تخطى عقبة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي والفوز بهدف دون رد سجله مصطفى محمد . النادي ، بعد تخطى عقبة الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي والفوز بهدف دون رد سجله مصطفى محمد . وصعد الزمالك الى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر في انتظار الفائز من بيراميدز وبتروجت والتى ستقام غدا الأثنين

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كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار من ميتشو بعد التأهل لنهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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