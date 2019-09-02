حازم إمام يعلق على طلب يوسف أوباما ارتداء القميص رقم 14 بالزمالك

علق حازم إمام نجم الزملك الأسبق على ما يتردد عن طلب يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض ارتداء القيمص رقم 14 بعد رحيل أيمن حفني إلى مصر للمقاصة.
وقال إمام خلال تصريحات تليفزيونية حينما سُئل عن طلب أوباما بارتداء القميص رقم 14، " أوافق على ارتدائه هذاالقميص فليس هناك ما يمنع ذلك".
وتابع " المسألة ليست بالأرقام وأنما بالعطاء والأداء داخل أرضية الملعب".
القميص رقم 14 له رمزية خاصة عند جماهير الزمالك، حيث ارتداه بعض النجوم اللامعة مثل حسن شحاته وجمال عبدالحميد وحازم إماموحسين ياسر المحمدي وأحمد عيد عبدالملك وأخيرًا أيمن حفني قبل أن يرحل إلى مصر للمقاصة.
وكان يوسف أوباما قد طلب ارتداء القميص رقم 14، بعد أن تخلى عن القميص رقم 10 إلى شيكابالا قائد الزمالك.
جدير بالذكر أن الزمالك تأهل لنهائي كأس مصر بعد إقصائه لنظيره الاتحاد السكندري، وينظر الفائز من مواجهة بيراميدز وبتروجت لملاقته يوم الخميس في المباراة النهائية.
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