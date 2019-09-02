ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال

حسم التعادل الايجابي مواجهة ريال مدريد الاسباني امام مضيفه فياريال بهدفين لكل منهما في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الاحد علي ملعب لا سيراميكاضمن الجولة الثالث من الدوري الاسباني
سجل اهداف فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة 12' و مويسيس جوميز في الدقيقة74، بينما سجل للريال جاريت بيل في الدقائق 46و86.
وبهذه النتيجه يحصد الملكي النقطة الخامسة يحتل بها المركز الخامس بينما يرتفع رصيد الغواصة الي النقطة الثانية يحتل بها المركز السادس عشر .
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