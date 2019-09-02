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ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال

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حسم التعادل الايجابي مواجهة الاسباني امام مضيفه فياريال بهدفين لكل منهما في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الاحد علي ملعب لا سيراميكا

ضمن الجولة الثالث من الدوري الاسباني

سجل اهداف فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة  12'  و مويسيس جوميز في الدقيقة

 74، بينما سجل للريال جاريت بيل في الدقائق 46و86.

وبهذه النتيجه يحصد الملكي النقطة الخامسة يحتل بها المركز الخامس بينما يرتفع رصيد الغواصة الي النقطة الثانية يحتل بها المركز السادس عشر .

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