انتر ميلان يحقق فوزًا صعبًا علي كالياري ويتصدر الدوري الإيطالي

حقق فريق انتر ميلان الإيطالي الفوز علي مضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الاحد علي ملعب سانت إيليا ضمن الجولة الثانية من سانت إيليا ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي سجل أهداف اللقاء لوتارو مارتينيز في الدقيقة 27' لنادي انتر ميلان وتعادل لأصحاب الأرض جواو بيدرو في الدقيقة 50' واختتم أهداف اللقاء روميلو لوكاكو في الدقيقة 72' لأصحاب الأرض جواو بيدرو في الدقيقة 50' واختتم أهداف اللقاء روميلو لوكاكو في الدقيقة 72' وبهذه النتيجة يحصد النيتروزي السادسة يعتلي بها صدارة الدوري بينما يتجمد رصيد كالياري بدون نقاط يحتل بها المركز الـ18.

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