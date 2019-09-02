الزمالك يفلت من كمين الإتحاد السكندري ويتأهل لنهائي كأس مصر

بصعوبة.. تأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس مصر بعد تخطيه الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدقيقة 99 " الوقت الإضافي الأول" بستاد الإسماعيلية في نصف نهائي البطولة.

أحرز الهدف البديل مصطفي محمد، بعد أن انتهى الوقت الاصلي بالتعادل السلبي في لقاء كان مجمله لصالح الزمالك الذى فرض فيه سيطرته التامة في الشوط الأول وتقاسمه الفريقان في الثاني.

أهدر مهاجمو الزمالك عدة فرص سهلة في حلق المرمى قبل الاحتكام لوقت اضافي خاصة من يوسف اوباما وعمر السعيد ومحمد اوناجم قبل خروجهم ، واشرف بن شرقي وتصدت العارضة لهدفين مؤكدين مع تألق الحارس عماد السيد.

بهذه النتيجة يلتقي الزمالك يوم الخميس المقبل مع الفائز من لقاء الغد بين بيراميدز وبتروجت على كأس البطولة.

الشوط الأول

بدأ الزمالك اللقاء رافعا شعار " لابديل عن الفوز" ونجح في حصار المنافس في نصف ملعبه وفي احيان كثيرة حول منطقة جزائه نتيجة لسرعة لاعبي الابيض والضغط المتواصل على دفاعات الاتحاد.

يتقدم عبد الله جمعة ويلعب عرضية على رأس محمد اوناجم برأسه بعيدا عن التهديف وهو في حلق المرمى.

تستمر السيطرة البيضاء مع ارتداد الاتحاد للخلف وتلاشت تماما حتى مرتدات زعيم الثغر .

فرصة العمر

تلوح فرصة العمر ليوسف اوباما من من جملة رائعة تنتهي عند حمدى النقاز لاوباما في حلق المرمى بيسراه والمرمى

شبه خالي في العارضة وترتد له برأسه فوق العارضة بعد ان فوجئ بالكرة في تحتضن رأسه.!

عماد السيد يتألق

واصل عماد السيد تألقه ووقف سدا منيعا في التصدى للمحاولات البيضاء وينقذ رأسية عمر السعيد بغرابة بعد أن لمس الكرة لترتد من العارضة، وتجد بن شرقي يطيح بالكرة بشكل غريب ونحس غير مسبوق للأبيض.

ينقذ محمد أنور المساك هدفا من لمسه لحمدى النقاز لحظة تقدم الحارس عماد السيد وتتحول الى ركنية ومن 3 ضربات ركنية متتالية يتاألق عماد السيد كالعادة من رأسية بن شرقي بشكل اكروباتي وعجيب..!

يهدأ رتم اللقاء مع نهاية الشوط وتظل السيطرة وامتلاك الكرة لصالح الابيض ولم يختبر نهائيا محمد عواد الذى لم تصل اليه الكرة..!!

الشوط الثاني

تغيرت بداية الشوط الثاني حيث هاجم الإتحاد وفاجأ الزمالك بمحاولات ويسدد خالد قمر ويبعد عواد إلى الركنية.

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تليها هجمة منظمة كانت اقرب للتهديف في نهايتها من خلال عرضية كريم الديب على قدم بناهيتي على القائم البعيد تصطدم الكرة بقدم عبد الله جمعة إلى الركنية.

يخرج أوباما غير الموفق ويلعب مكانه شيكابالا الذى أتيحت فرصة

له وتباطؤ وتضيع فرصة.

يرد الزمالك ويلعب النقاز عرضية لعمر السعيد تحت ضغط وتضيع الفرصة.

علاء ينقذ الأبيض

في الدقيقة 66 كادت تهتز الشباك البيضاء فجأة من لدغة خالد قمر الذى ظهر فجأة واستلم هديه ولا اروع ينفرد ويراوغ عواد وينقذ محمود علاء الكرة قبل تخطى الكرة خط المرمى.

يجري ميتشو تغييره الثاني بنزول مصطفى محمد مكان اوناجم غير الموفق ويهدر شياكابالا براسه وينقذ الحارس عماد السيد.

في المقابل يجري طلعت يوسف تغييرا بنزول الأوغندي ايمانويل اكوي مكان أحمد نبيل مانجا.

تستمر السيطرة البيضاء دون فاعلية على المرمى مع تراجع الاتحاد للخلف ورأسية محمود علاء إلى جوار القائم.

في الوقت بدل الضائع يحتسب الحكم ضربة حرة من خارج المنطقة يتصدى لها شيكابالا ويسدد في يد الحارس عماد السيد.

الوقتان الإضافيان

مع بداية الشوط الإضافي الأول يلعب مصطفي محمد مكان عمر السعيد غير الموفق وفي الدقيقية 100 ومن ضربة ركنية تصدى لها شيكابالا ويلعب داخل المنطقة تمر من الجميع إلى مصطفى محمد يضع في المرمى مسجلا هدف التقدم.

يهدأ رتم اللقاء بعد هدف الزمالك مع محاولات من الاتحاد تلاشت سريعا على حدود المنطقة.

لم يتغير الحال في الشوط الثاني حيث استمرت السيطرة البيضاء مع فرصة من ضربة حرة للاتحاد إلى داخل منطقة الجزاء تمر من أمام المدافع المتقدم محمد انور

يرد شيكابالا بعد تسلمه كرة داخل المنطقة يهوش ويراوغ ويسدد بيسراه يبعد عماد السيد الكرة بصعوبة بعد أن أغلق المرمى خطوة للأمام بشكل جيد.

في الدقيقة الأخيرة كاد الأوغندي اكوي يسجل التعادل بعد مراوغة لدفاع الزمالك ويسدد في يد محمد عواد.