كاسيميرو يُوجه صفعة قوية لزيدان ورفاقه

وجه كارلوس هينريكي كاسيميرو، مُتوسط ميدان نادي ريَال مدريد الإسباني، انتقادات لاذعة لرفاقه في الفريق، بعد التعادل الأخير أمام فياريال في الدوري الإسباني، مُشددا على أن الفريق يحتاج أن يتحسن في جميع النواحي.

وفي رد عن سؤال حول ما الذي ينقص الفريق الملكي، رد النجم البرازيلي كاسيميرو قائلا :” ينقصنا كل شيء .. تسجيل الأهداف، التحسن من الناحية الدفاعية، يجب أن نلعب كفريق متماسك .. إذا ما لعبنا بروح الفريق والجماعة، سنذهب بعيدا في الليغا”.

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وبد النجم البرازيلي مُتدمرا بعد نهاية المُباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (2-2)، ليُواصل بذلك الفريق الملكي مسلسل إهدار النقاط.

ومن خلال تصريحه، يتضح أن النجم البرازيلي أراد توجيه رسائل واضحة ومُباشرة لرفاقه ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان.