لهذا السبب .. نيمار غاضب من برشلونة بشدة

قبل يوم واحد على نهاية الميركاتو الصيفي، يبدو أن مُسلسل قصة عودة نيمار إلى الكامب نو قد وصل إلى نهايته دُون أن يتحقق مُبتغى النادي الكاتالوني واللاعب البرازيلي، إذ أجمعت جميع التقارير الإعلامية المُقربة من الناديين على أن الاتفاق بين الناديين لن يتم، وبذلك سيستمر نيمار جُونيور في ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد الصحفي الإسباني الشهير، خوسي ألفاريز هايا، مُراسل برنامج “الشيرينغيتو” في العاصمة الفرنسية باريس، أن النجم البرازيلي غاضب من إدارة برشلونة وطريقة تعاملها مع ملف الصفقة.

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وشدد الصحفي ذاته، على أن مُحيط النجم البرازيلي نيمار جُونيور يعرف جيدا بأن مُسلسل عودة نيمار إلى برشلونة قد انتهى نهاية حزينة.

ويبدو أن اللاعب البرازيلي قد شعر بنوع من الخيانة أو خيبة الأمل من طرف إدارة برشلونة ورئيسها بارتوميو.