مُحدث – الديدلاين | اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي لحظة بلحظة

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بعد ارتباطه بفالنسيا في الأيام الماضية، مهاجم موناكو الفرنسي "رادميل فالكاو" ينتقل إلى صفوف جالاطا سراي التركي (صور: Demarkesports twitter)
الحارس الإسباني "سيرخيو ريكو" ينتقل إلى باريس سان جيرمان من إشبيلية ، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء في يونيه 2020 (صور: PSG web site)
نادي سامبدوريا الإيطالي يرفض مبلغ 12 مليون يورو من نادي دينامو موسكو الروسي لبيع المهاجم الإيطالي "مانولو جابياديني" (صور: Getty)
المكسيكي "خافيير هيرنانديز تشيشاريتو" يترك وست هام يونايتد عائدًا إلى الليجا لكن هذه المرة بعقد دائم مع إشبيلية نظير 7 مليون جنيه إسترليني (صور: Twitter)
دخل الميركاتو الصيفي ساعاته الأخيرة، صباح اليوم الاثنين، الموافق 2 سبتمبر 2019، وحتى الساعات الأولى من صباح يوم 3 سبتمبر 2019.
أمام الأندية الإيطالية والألمانية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية وعدد آخر من الدوريات الأوروبية إبرام الصفقات الجديدة في هذا اليوم، سواء بالشراء أو البيع.
وتستثنى أندية الدوري الإنجليزي من هذا اليوم في الشراء، بينما يمكنها البيع أو الإعارة، وهذا لسابق غلق السوق الإنجليزي مع انطلاق الدوري المحلي يوم 8 أغسطس الماضي.
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