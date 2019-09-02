مُحدث – الديدلاين | اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي لحظة بلحظة

دخل الميركاتو الصيفي ساعاته الأخيرة، صباح اليوم الاثنين، الموافق 2 سبتمبر 2019، وحتى الساعات الأولى من صباح يوم 3 سبتمبر 2019.

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أمام الأندية الإيطالية والألمانية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية وعدد آخر من الدوريات الأوروبية إبرام الصفقات الجديدة في هذا اليوم، سواء بالشراء أو البيع.

وتستثنى أندية الدوري الإنجليزي من هذا اليوم في الشراء، بينما يمكنها البيع أو الإعارة، وهذا لسابق غلق السوق الإنجليزي مع انطلاق الدوري المحلي يوم 8 أغسطس الماضي.

وللإطلاع على تعريف كلمة ديدلاين وأصلها في قاموس سوق الانتقالات في عالم كرة القدم “اضغط هنا“.

في هذا الموضوع المحدث نستعرض معكم كافة الصفقات التي ستحدث خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من السوق… فقط قم بتحريك السهم جوار الصورة أعلى الموضوع لتصفح الصفقات.