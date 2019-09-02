وانتهت القصة الجميلة .. وحَان الوقت لكي يُودع رجل ثلاثية دوري الأبطال التاريخية ناديه ريَال مدريد الإسباني إلى عاصمة الأنوار باريس، إذ أكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قد ودع زملاءه في مُستودع الملابس بعد نهاية مُباراة النادي الملكي أمام فياريال، ولم يُرافق بعثة الفريق في رحلة العودة إلى العاصمة مدريد.
وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن كيلور نافاس سيرحل مُباشرة صوب باريس، وذلك لإنهاء جميع التفاصيل المُرتبطة بعقده الجديد مع نادي العاصمة الفرنسية باريس، إذ سيُصبح وبصفة رسمية في الساعات القليلة المُقبلة حارسا جديدا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكَانت العديد من التقارير الإعلامية قد أعلنت وُجود اتفاق بين الناديين على انتقال الحارس الكُوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف باريس سان جيرمان بقيمة وصلت إلى 15 مليون يورو إضافة إلى إعارة الحارس الفرنسي ألفونس أريولا إلى النادي الملكي لمدة موسم واحد.
وكَانت جُل التقارير الإعلامية، قد أكدت وُصول الحارس أريولا إلى العاصمة مدريد، يوم السبت، للقيام بالفحوصات الطبية في أفق إعلان انضمامه إلى النادي الملكي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الريال يُودع زملاءه في مُستودع الملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.