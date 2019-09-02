لعنة مرتضى منصور تضرب فريق كهربا..هل هي ”شبراخيت” أم مُجرد صدفة؟

أصابت لعنة رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” الفريق الجديد لمحمود كهربا “ديسبورتيفو أفيش”، منذ القرار الذي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنح اللاعب بطاقة دولية مؤقتة رغمًا عن الزمالك.

ديسبورتيفو آفيش دخل بعد هذا القرار في دوامة الهبوط المُبكر من الدوري البرتغالي الممتاز، بالتراجع إلى المركز الـ 14 من 18 فريق، بعدما كان ضمن أندية الصادرة في أول جولتين.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بطاقة دولية مؤقتة لمحمود كهربا بسبب رفض إدارة الزمالك ارسال البطاقة الدولية للاعب قبل أيام من انطلاقة الدوري البرتغالي يوم 11 أغسطس الماضي.

وأدى تعنت الزمالك إلى تفويت أول مباراتين على محمود كهربا، بحجة ارتباط صاحب الـ 25 عامًا بعقد رسمي مع الزمالك حتى عام 2021، وهو ما نفاه كهربا عن طريق تقديم مستندات تؤكد انتهاء عقده مع النادي الأبيض في يونيه 2019، وبالتالي يحق له الانتقال بالمجان لأي فريق.

كهربا ظهر في فيديو انتشر عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بعد كل تلك الأحداث الساخنة، يسخر فيه من الزمالك، ويحتفل بوصول البطاقة الدولية المؤقتة من الفيفا.

لكن أسلوبه المثير للجدل في الاحتفال دفع ثمنه باهظًا في أول مباراة خاضها مع ديسبورتيفو أمام ريو آفي، فقد تم اخراجه من أرض الملعب بعد 43 دقيقة فقط لعدم قدرته على تأدية الأدوار الدفاعية المُكلف بها، حيث لعبت المباراة خارج ملعب ديسبورتيفو.

وحل نجل زين الدين زيدان – مدرب ريال مدريد – إنزو زيدان محل محمود كهربا في نهاية الشوط الأول، وانتهت المباراة بفوز ريو آفي بنتيجة 1/5.

وكان يعتقد محمود كهربا أن الأمور ستسير على ما يُرام حين يُشارك في المباراة التي سيستضيفها ديسبورتيفو آفيش في الجولة الرابعة يوم 31 أغسطس، إلا أن الفريق الزائر “فاماليكاو” تفوق بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلهما الإيراني محمدي كيشمارزي ومحمود كهربا في الدقيقتين 31 و90.

هل هي شبراخيت؟

التصق مصطلح شبراخيت بمرتضى منصور في السنوات الأخيرة، ولم يعد يفارقه، حتى في التقارير الصحفية التي تُنشر في الخليج العربي ودول شمال أفريقيا.

هاجس السحر والشعوذة دائمًا ما يستحوذ على تفكير رئيس نادي الزمالك بعد كل اخفاق له، ما يدفع بعض المنافسين لاستخدام هذا المصطلح حين يتعرضون للإخفاق أمام الزمالك. واتهام مرتضى منصور نفسه باتباع السحر لإيقافهم.

المستشار مرتضى منصور، سبق له وصف عدة شخصيات في كرة القدم المصرية بـ “جمايكا“، وأكد أكثر من مرة على لجوء منافسيه لمنطقة شبراخيت المعروفة بوجود السحرة والداخلين، فعل لجأ هو الآخر لشبراخيت كي يضرب فريق كهربا الجديد بلعنة تؤدي به إلى الهبوط، خاصةً أن مدربه “إيجناسيو” أحد أعداء مرتضى القدامى، بعدما سخر منه في مؤتمر صحفي قبل إحدى مباريات البطولة العربية عام 2017؟.

خلال موسم 2018/2017 اتهم رئيس نادي سموحة السكندري “فرج عامر“ باستخدام السحر للفوز على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في الدوري المحلي، وفي موسم 2019/2018 اتهم الأهلي باستخدام السحر في مباراتي القمة، ناهيك عن سخريته من المهاجم المغربي وليد آزارو حين ارتبط اسمه بالانتقال إلى الزمالك، بقوله “أريد أن أعرف الجن الذي يتعامل معه وليد آزارو قبل أن أتعاقد معه”.

تبرير الاخفاقات بالسحر والشعوذة، حالة تبدو فريدة من نوعها ليس في تاريخ النادي فحسب بل حتى في تاريخ كرة القدم المصرية وكرة القدم العربية، فمن النادر تحدث مسؤول رياضي عن هذا الأمر سواء عند الفوز أو الخسارة بشتى أنواعها.

الحالة الوحيدة ربما التي شغلت الرأي العام المصري قبل حوادث مرتضى منصور في الثلاثة أعوام الماضية، كانت تتعلق بالمنتخب المصري عام 2001 عندما خسر أمام نظيره المغربي على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط في إحدى الجولات الحاسمة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بكوريا واليابان 2002.

وانتشر آنذاك في وسائل الإعلام المصرية خبر مجهول المصدر عن “عرافة مغربية“ بشرت لاعبي أسود أطلس بقدرتهم على هزيمة مصر بهدف دون رد بعد منتصف الشوط الأول بقدم لاعب وسط ديبورتيفو لاكرونيا وأستون فيلا السابق “مصطفى حاجي“، وهو ما حدث بالفعل، وفازت المغرب بهذا الهدف في التوقيت الذي ذكرته العرافة!.

لكن مسؤولو الاتحاد المصري والمدير الفني “محمود الجوهري“ رفضوا التعليق على الأمر، خاصةً بعد تداول الصحف المصرية لفكرة استخدام المغرب للسحر الأسود لافساد محاولات مصر التي وصلت في تلك المباراة لأكثر من عشر فرص مؤكدة للتسجيل.

Advertisements

قصة مرتضى والسحر

بالعودة إلى قصة مرتضى منصور مع السحر، فتصريحاته تلك ليست مستغربة عند الشريحة الأكبر من متتبعي الكرة المصرية من قريب أو من بعيد، وسط حالة التصريحات الهستيرية التي عاشها “سيادة المستشار“ بعد فشله في الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الذي تُوج به لأول مرة بعد غياب 12 عامًا.

مرتضى بدأ قصته المثيرة مع تحميل السحر مسؤولية كل اخفاق وكل فشل خلال عام 2015، حين وصف حارس مرمى المنتخب المصري ونادي التعاون السعودي الأسبق وأحد أساطير حراسة مرمى الأهلي “عصام الحضري“ بجامايكا.

وصف ليس بالغريب على مسامعنا في مصر من بعد رائعة الخالة نوسة للفنان الكوميدي “محمد هنيدي“، عندما كان يتقمص دور عرافة تجيد تحضير الجان من بينهم جن يُدعى “جامايكا“، وهو الأمر الذي اضفى شيء من الكوميدية على حديث مرتضى منصور، ودفع البعض من الجمهور والصحافيين نحو التعامل مع ما قاله دون جديّة، لدرجة تجاهل بعض الصحف الكتابة في الموضوع من الأساس، كونه مُجرد مزحة.

لكن مع الأيام اكتشف الجميع أنها ليست كذلك، وهناك إصرار غير عادي من مرتضى منصور لتصدير هذه الفكرة إلى جمهور ناديه: أن المنافسين يتبعون طرق ملتوية لاسقاط الزمالك بأي ثمن، سواء رؤوساء أندية أو مدربين وحتى لاعبين.

وفي مقدمة قائمة المتهمين “عصام الحضري” الذي كان بلغ عامه الـ 45 ومع ذلك لا يزال يلعب بنفس اللياقة والقوة التي كان عليها قبل عشر سنوات أمام الزمالك على وجه الخصوص.

وقال مرتضى منصور بعد فشل الزمالك في هزيمة عصام الحضري أثناء فترته مع وادي دجلة عام 2015 والاكتفاء بالتعادل 2/2 في تلك المباراة “الحضري يستعين بالجن والعفاريت لحماية مرماه من الأهداف، يستحق لقب جامايكا بإمتياز“.

أطلق مرتضى لقب جامايكا على أسماء أخرى في نفس السنة مثل المدرب المؤقت للأهلي وقتها “فتحي مبروك“ بعد تمكنه من هزيمة الزمالك في القمة 110 رغم كل المشاكل الفنية التي مَر بها العملاق الأمر من بعد إقالة الإسباني “خافيير جاريدو“ المدرب الحالي للرجاء المغربي.

وطال نفس الوصف إلى المدير الفني الأسبق لنادي الداخلية “علاء عبد العال“ عندما تصدر جدول ترتيب الدوري المحلي في الجولات الافتتاحية، وقال المستشار “علاء يستخدم الجن للفوز، سر تصدره للدوري جامايكا بالطبع“!.

ولم يستطع الزمالك الاستفادة من خدمات صانع ألعابه المتميز أيمن حفني أمام الأهلي في مباراة 2015، وعن سر غيابه قال مرتضى “من غير الطبيعي تعرض أفضل لاعب في مصر للاسهال قبل ساعات من اللقاء، وكل لاعبي فريقي كانوا في غيبوبة خلال سير اللعب، وهناك لاعب انفصل عن زوجته قبل المباراة”،

وشدد مرتضى منصور “نعم يا بيه، الأهلي يستخدم الأعمال السفلية. في الموسم الماضي سجل أحمد توفيق بالخظأ في مرماه، وفتح الله أضاع ركلة جزاء، السحر مذكور في القرآن وبقول لفتحي مبروك أنت جامايكا“.

أقدم العاملين في غرف خلع ملابس الأهلي “عم حارس”، ذلك الرجل البسيط، كان له رد فعل مذهل على قصة مرتضى منصور مع السحر، حين قام بتصوير نفسه مرتديًا قميص الأهلي مطبوع عليه كلمة “جامايكا“ بالأزرق والأبيض، محتفلاً على طريقة مؤمن زكريا عند تسجيل الأهداف.

ورغم السخرية منه ورغم المقالات النقدية التي كُتبت لمهاجمة مرتضى منصور، لم يتوقف مرتضى، وأطلق وصف جامايكا كذلك على المدير الفني السابق لإنبي “طارق العشري“، وقال “فاز علينا لأنه يتبع السحر والشعوذة ويجب أن يتوقف عند حده، لأن الجن سينقلب ضده (سيركبه) بعد ذلك، السحر سينقلب على الساحر وستكون نهايته سوداء“.

وقبل أيام من الاحتفال بتتويج فريقه بالدوري عام 2015، أكد مرتضى منصور خلال جلسة مع عضو الجهاز الفني وقتها “حازم إمام“ وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي بأن العمل الخاص بمنطقة شبراخيت الذي أخبرهم به كان مكتوب عليه “المرض لايمن حفني ورفاقه“.

على أي حال، يبدو أن المستشار مرتضى منصور وجد أخيرًا السر، وبدأ هو مَن يستخدم السحر ضد مَن يقلقون منامه، وآخرهم المسكين “محمود كهربا” وفريقه الجديد الذي لا يتسع ملعبه لأكثر من 7 آلاف متفرج.

شاهد هدف كهربا الأول مع ديسبورتيفو