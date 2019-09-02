رياضة | ميسي كلمة السر في مفاوضات نيمار مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي كلمة السر في مفاوضات نيمار مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشفت تقارير صحفية، عن سبب دخول الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في مفاوضات مع برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفة الحالية.

وذكرت التقارير أن، نيمار كان قد اتخذ قرارًا بالبقاء في باريس سان جيرمان في بداية شهر أغسطس، ولكن اتصال الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، غير الأمور كثيرًا.

وقام كلاً من ميسي، والمهاجم الأورو Advertisements جواياني لويس سواريز، والمدافع الإسباني بيكيه بالتحدث إلى نيمار هاتفيًا، وأخبروه بأن يقوم بتسهيل المفاوضات مع البلوجرانا.



واستجاب نيمار بالفعل لحديث الثلاثي، بل أبدى استعداده أيضًا لتفيض راتبه من أجل العودة لصفوف النادي الكتالوني مرة أخرى.

وكان لميسي موقف أخر في الصفقة بعد مطالبة لبرشلونة بضرورة الحصول على توقيع نيمار خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك عقب تأزم التعاقد مع اللاعب بسبب تعنت إدارة النادي الباريسي.