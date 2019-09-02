رياضة | عاجل.. هل مشاركة طارق حامد بمباراة الاتحاد تقصي الزمالك من كأس مصر ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هل مشاركة طارق حامد بمباراة الاتحاد تقصي الزمالك من كأس مصر ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاسماعيليه، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس مصر.

وتلقى طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك بطاقة صفراء أثناء المباراة، مما قد أثار القلق عند جماهير القلعة البيضاء، خوفا من ان يكون الإنذار الثالث له وإيقافه وعدم مشاركته في نهائي بطولة كأس مصر بعد أيام قليلة.

وكان قد أشار مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري السابق برئاسة هاني أبوريدة،وووفقا للمادة 30 بند ج من لائحة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم فإن البطاقات تسقط من على جميع اللاعبين مع فتح باب القيد، اي مع نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز. Advertisements وحسب اتحاد الكرة المصري السابق فإن هذا هو الانذار الثاني لطارق حامد، ويحق له المشاركة بشكل طبيعي مع القلعة البيضاء في مباراة نهائي كأس مصر، والذي ينتظر فيها المارد الأبيض الفائز من مواجهة فريقي بيراميدز وبتروجيت. وكان قد تحدث بعض من مسئولي النادي الأهلي على الانذارات الذي حصل اللاعبين عليها في مباراة بيراميدز الاخيرة، وأنها بداية موسم جديد وهي البطاقات الأولى لجميع اللاعبين والفريق متاح بشكل طبيعي لمباراة السوبر المصري. وسيغيب أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي عن مباراة السوبر المصري، حيث تلقى البطاقة الحمراء خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في بطولة كأس مصر. يذكر أن مباراة كأس السوبر المصري سوف تقام يوم 18 سبتمبر المقبل بين فريقي الأهلي والزمالك.

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