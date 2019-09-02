رياضة | سيد معوض يكشف حقيقة خيانته للأهلي والعمل في بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد معوض يكشف حقيقة خيانته للأهلي والعمل في بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أن إدارة الفريق يجب أن يكون لديها رؤية في اختيار المدير الفني.‏

وقال سيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب أن يكون هناك ‏رؤية بأن المدرب سيستمر وسيضع الفريق على الطريق الصحيح، ولا يكون الحديث بعد شهور عن رحيله أو استمراره".‏

وأشار : "مانويل جوزيه في الفترة الأولى لم يكن كما توقعنا، لكن حدث فارق مع التجربة الثانية عندما عرف الأجواء، كما ‏أن هناك فرق بين الجيل السابق والحالي".‏

ونوه : "كنا نتعاقد مع لاعبيين دوليين لا ينتظر أن يتعلم، هناك لاعبين في مصر لديها إمكانيات لكن ليس مثل الأول، ‏والأهلي يختار حاليا من المتاحين".‏

وأتم: "كان هناك في فترة مانويل جوزيه سيد معوض وجيلبرتو بمركز الظهير الأيسر، والثنائي أساسي مع منتخبات ‏بلادهم، لكن انظر الآن كم لاعب دولي من الأهلي في منتخب مصر".

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وأضاف "لو نقطة شغلي في قناة بيراميدز اتحطت في البال اثناء القرار هيكون السبب هو السوشيال ميديا فقط".

متابعًا "هاتلي كلمة غلط قولتها وانا في قناة بيراميدز ضد الأهلي، مش هتلاقي نهائي".

واستكمل "انا كلمت علاء عبد الصادق وقولتله انا معروض عليا عرض من قناة بيراميدز، وطلبت منه لو في عرض من الأهلي في أي منصب حتى لو بدون مقابل فأنا مستعد والأولوية ستكون للنادي الأهلي عن أي عرض آخر".

مضيفًا "علاء عبد الصادق قالي استنى بليل وهكلمك، متقابلناش بعدها غير بـ 6 أشهر، عمري ما طبلت لحد ولا بعرف.

وأختتم "عدم التطبيل أثر عليا في مسيرتي وضرني، لكني مش زعلان من ده"