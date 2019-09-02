رياضة | ‎التعادل السلبي يحسم السوبر كلاسيكو بين البوكا وريفر بليت في الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‎التعادل السلبي يحسم السوبر كلاسيكو بين البوكا وريفر بليت في الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق ريفير بليت مع فريق بوكا جونيورز بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب انتونيو فيسبوكيو ليبرتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأرجنتيني.

ويتصدر فريق بوكا جونيورز جدول ترتيب الدوري الارجنتيني برصيد 11 نقاط، حيث نجح في الفوز خلال 3 مباريات والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الفريق 5 أهداف خلال الأربع مباريات، واهتزت شباك البوكا في 5 مناسبات أيضاً.

بينما يحل فريق ريفير بليت في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في لقاء وحيد والتعادل في مواجهتين، وسجل لاعبو الريفير 10 أهداف حتى الآن، بينما اهتزت شباك الفريق خلال 7 مناسبات.

وكان فريق ريفير بليت قد نجح بالتتويج بلقب كأس اللبيرتادوريس في الموسم الماضي على حساب بوكا جونيورز، وذلك خلال المباراة التي تأجلت اكثر من مرتين بسبب شغب الجماهير والعوامل المناخية السيئة، حيث أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة اللقاء في ملعب السانتايجو برنابيو، والذي شهد فوز ريفير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد..