رياضة | "زيزو غاضب".. زيدان يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد بعد التعادل أمام فياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيزو غاضب".. زيدان يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد بعد التعادل أمام فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد عن عدم رضاه عن المستوى الذي قدمه الفريق في مباراة فياريال اليوم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مشددًا على كون فريقه لم يكن موجود على أرضية الملعب خلال الربع ساعة الأولى من المباراة.

وتحدث "زيدان" لوسائل الإعلام بعد مباراة ريال مدريد وفياريال، وقال: "بكل تأكيد كانت هناك أمور إيجابية في المباراة، عدنا في النتيجة في مرتين، هو ما يؤكد قوة الشخصية التي يملكها ريال مدريد، ولكن في الحقيقة هناك عدة أمور غير إيجابية خلال المباراة، وإستقبلنا هدفين وهو أمر غير جيد".

ويبدو بأن زيدان كان غاضب من طريقة تعامل دفاعه وحارس مرماه مع الفرص التي تحصل عليها فياريال في المباراة، وعلق زيدان على هذا الأمر قائلًا: "فياريال لم يتحصل على العديد من الفرص، وصل إلى مرمانا في مرتين، ونجح في تسجيل هدفين، أعتقد بأن علينا العمل على تحسين الجوانب الدفاعية في فريقنا".

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وأكمل زيدان تصريحاته قائلًا، بأن نقطة التعادل تعد أهم من الخسارة في كل الأحوال، ولكن هذا الأمر لا يناسب ثفافة ريال مدريد الذي يبحث عن الفوز.

ووعد زيدان جماهير ريال مدريد، بأن تشهد الفترة المقبلة تحسن في أداء ونتائج الفريق، حيث من غير الممكن بأن تقبل جماهير النادي الملكي، ببقاء الفريق في مركزه الحالي في بطولة الدوري، حيث يحتل ريال مدريد المركز الخامس ويملك في رصيده 5 نقاط بعد مرور ثلاث جولات.

وعلق زين الدين زيدان خلال حديثه بعد لقاء فياريال وريال مدريد، على تألق جاريث بيل وتسجيله لهدف التعادل، وقال: "سعيد بما قدمه جاريث مع الفريق، بدأ يعود للطريق الصحيح، ولكن الطرد الذي تحصل عليه قد جاء في توقيت صعب للغاية، أمل بأن يعود سريعًا، وأن يساعدنا في تحقيق الفوز في قادم المباريات".