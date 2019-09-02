رياضة | عاجل.. ريال مدريد يعلن عن صفقته الكبري غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يعلن عن صفقته الكبري غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد علي أعتاب الإعلان عن صفقة نارية جديدة غدًا الاثنين، وقبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت شبكة "ESPN " أن نادي ريال مدريد سوف يعلن عن التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة غدًا الإثنين، لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الحالي.

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وكان دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي، نفي إمكانية تعاقد ناديه مع البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط سبورتينج لشبونة؛ مشيرًا إلى أنه سينضم لريال مدريد.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد سوف يتعاقد مع برونو فيرنانديز مقابل 70 مليون يورو.

يُذكر أنّ ميجيل فيرنانديز قدم أداءً رائعًا مع لشبونة في الموسم الماضي، حيث شارك في 33 مباراة في الدوري البرتغالي، وأحرز 20 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.‎