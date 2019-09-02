رياضة | بالصور.. أول ظهور لعمرو زكي بعد الإفاقة من حادث السيارة المروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. أول ظهور لعمرو زكي بعد الإفاقة من حادث السيارة المروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، الشفاء العاجل لزميله عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب سابقاً بعد الحادث الخطير الذي تعرض له على طريق الساحل الشمالي وذلك صباح يوم الجمعة الماضي.

عصام الحضري يطمئن على عمرو زكي

ونشر الحضري، صورتين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تجمعه مع عمرو زكي أثناء زيارته في المستشفى وعلق: "خضيتنا عليك يا بلدوزر، الحمد لله على سلامتك، ربنا يتم شفاك على خير يارب".

وانتقل النجم المصري "زكي" بعد الحادث إلى مستشفى العلمين وخضع لفحوصات طبية كشفت عن تعرضه لإصابة بكسر فى الذراع الأيمن، بالإضافة إلى بعض الكدمات فى مناطق متفرقة من الجسم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صوراً يوم الحادث لعمرو زكي وهو يجلس على في حالة سيئة للغاية والدماء على وجهه وفي أماكن متفرقة من جسدهِ.

والجدير بالذكر أن عمرو زكي "36 سنة" يعد أحد أفضل المهاجمين المصريين حيثُ سبق وأن لعب في صفوف أندية؛ المنصورة والزمالك وإنبي ولوكوموتيف موسكو الروسي والسالمية والرجاء المغربي والعهد اللبناني.

كما خاض عمرو زكي تجارب احترافية في الدوري الانجليزي الممتاز مع نادي ويجان عام 2008 وهال سيتي في 2010، كما أنه شارك مع الجيل الذهبي لمنتخب مصر وحصد لقب كأس أمم أفريقيا 2006، 2008 مع حسن شحاتة مدرب الفراعنة الأسبق.

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وانضم عمرو زكي لنادي العهد اللبناني في 2014 ولكنه فسخ عقده بعد شهر واحد وأعلن مهاجم منتخب مصر اعتزاله نهائيًا لعب كرة القدم في أغسطس 2015.