رياضة | بعد صعوده للنهائي.. مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صعوده للنهائي.. مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر، وذلك بعدما تغلب نادي الزمالك على نادي الاتحاد السكندري في دور نصف النهائي بهدف نظيف في الأشواط الإضافية، وذلك بعدما إنتهت الأشواط الأصلية للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مشوار الزمالك حتى بلوغ نهائي مصر

ولم يكن مشوار نادي الزمالك حتى نهائي كأس مصر، مشوارًا سهلًا، بل واجه الزمالك العديد من الصعوبات، ولكنه تغلب عليها، وشق طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية للبطولة، وينتظر الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مباراة بتروجيت وبيراميدز، ومهما كان إسم المتأهل إلى النهائي أمام الزمالك، فتاريخ بطولة كأس مصر، سوف يشهد حضور إسم جديد في مباراة النهائي، حيث لم يسبق لبيراميدز أو بتروجيت الصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر من قبل.

وخلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365" سوف نستعرض معاكم، مشوار نادي الزمالك منذ الدور الأول وحتى بلوغه مباراة النهائي في بطولة كأس مصر.

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بدأ الزمالك مشواره في البطولة في دور ال32 بلقاء فريق "مركز شباب منية سمنود" في الخميس 11 أكتوبر 2018، وتغلب عليه الزمالك بصعوبة بالغة، حيث فاز بهدف نظيف، سجله اللاعب إبراهيم حسن.

وفي دور ال16، لعب نادي الزمالك مع الإنتاج الحربي في يوم 23 أكتوبر 2018، ونجح الزمالك في الفوز بهدفين مقابل لاشيء، وسجل هدفي نادي الزمالك، محمود علاء من ركلة جزاء، ومحمود عبد العزيز.

وفي دور الثمانية، لعب الزمالك مع مصر المقاصة في الأسبوع الماضي، وتفوق الزمالك ونجح في الصعود على حساب النادي الفيومي بهدف سجله اللاعب عبد الله جمعة، ليضرب الزمالك موعدًا مع دور نصف النهائي مع الاتحاد.

واليوم تفوق الزمالك على الإتحاد بعد مباراة ماراثونية، ليصعد الزمالك إلى النهائي،و هو يملك رقم مميز للغاية، حيث لم تهتز شباك الزمالك حتى الآن في البطولة، وسجل الفارس الأبيض 5 أهداف بأقدام 5 لاعبين مختلفين "إبراهيم حسن، محمود علاء، محمود عبد العزيز، عبدالله جمعة، مصطفى محمد".