رياضة | أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام فياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأنه سعيد من ردة فعل فريقه في مباراته أمام فياريال والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"يجب أن نتحسن في الدفاع ولكني سعيد مع رد فعل الفريق ، من المهم ألا نخسر".

وأضاف :"لقد انتهت المباراة وأنا أملك شعورا إيجابيا، باستثناء الدقائق الـ 15 الأولى التي لم نكن فيها جيدين، حققنا مباراة جيدة. علينا تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع :"أنا سعيد بشكل عام بالمباراة وما قدمه جميع اللاعبين".

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وواصل :"النقطة إيجابية لقد هجموا على مرمانا مرتين وسجلوا هدفين، بينما نحن أضعنا الكثير من الفرص".

وأوضح :"عرفنا أنهم يواجهون مشاكل في العمق وكان على اللاعبين الضعط أكثر مع يوفيتش وبنزيمة".

وزاد :"أنا سعيد بلعب الجميع لأن رد الفعل كان جيدًا. رغم أننا لا نستطيع أن نكون سعداء لأننا نبحث دائمًا عن الفوز".

وأوضح :"دخلنا بكثافة وتركيز أقل إلى المباراة ، من المهم دائمًا الدخول بقوة".

وأتم :"من المهم العودة بالنتيجة. وخلق الفرص، لكن علينا تسجيل المزيد من الأهداف".